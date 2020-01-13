Сельская команда подписала контракт с чемпионом Европы

13 января, 2020, 16:33

Чемпион Европы-2009 Кирилл Петров стал игроком "Колоса" из села Ковалевка, который выступает в УПЛ

Об этом сообщает "Динамомания".

Бывший защитник киевского "Динамо" Кирилл Петров, последним клубом которого был азербайджанский "Нефтчи", стал игроком ковалевского "Колоса".

В Украине футболист известен по выступлениям за "Кривбасс", "Говерлу", "Арсенал" и "Олимпик". Петров был капитаном сборной Украины U-19, которая выиграла чемпионат Европы в 2009 году.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел 17 матчей за "Нефтчи" результативными действиями не отличался.