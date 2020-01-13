Сельская команда подписала контракт с чемпионом Европы
13 января, 2020, 16:33
Чемпион Европы-2009 Кирилл Петров стал игроком "Колоса" из села Ковалевка, который выступает в УПЛ
Об этом сообщает "Динамомания".
Бывший защитник киевского "Динамо" Кирилл Петров, последним клубом которого был азербайджанский "Нефтчи", стал игроком ковалевского "Колоса".
В Украине футболист известен по выступлениям за "Кривбасс", "Говерлу", "Арсенал" и "Олимпик". Петров был капитаном сборной Украины U-19, которая выиграла чемпионат Европы в 2009 году.
В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел 17 матчей за "Нефтчи" результативными действиями не отличался.
- 10 января, стало известно, что бывший нападающий харьковского "Металлиста" Марко Девич может перейти в одесский "Черноморец".
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