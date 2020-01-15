Беседин не признает вину в употреблении допинга
15 января, 2020, 18:29
Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин не признает, что употреблял запрещенные препараты
Об этом сообщает sport.ua.
Проба A, взятая после матча Лиги Европы, дала положительный результат на употребление запрещенных веществ. УЕФА, как и клуб, не уточняют и не комментируют этот вопрос.
Сам Артем Беседин не признает, что употреблял запрещенные препараты и, вероятно, настоял на открытии пробы Б. УЕФА вынесет вердикт по делу Артему Беседину до 19 января. За употребление запрещенных препаратов игроку грозит до четырех лет дисквалификации.
В нынешнем сезоне Беседин провел за "Динамо" 23 матча, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 15 января стало известно, что форварду "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину грозит дисквалификация на четыре года за применение допинга.
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" , и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал , связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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