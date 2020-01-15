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Espreso.tvСпортБеседин не признает вину в употреблении допинга

Беседин не признает вину в употреблении допинга


фото: fcdynamo.kiev.ua
Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин не признает, что употреблял запрещенные препараты

Об этом сообщает sport.ua.

Проба A, взятая после матча Лиги Европы, дала положительный результат на употребление запрещенных веществ. УЕФА, как и клуб, не уточняют и не комментируют этот вопрос.

Сам Артем Беседин не признает, что употреблял запрещенные препараты и, вероятно, настоял на открытии пробы Б. УЕФА вынесет вердикт по делу Артему Беседину до 19 января. За употребление запрещенных препаратов игроку грозит до четырех лет дисквалификации.

В нынешнем сезоне Беседин провел за "Динамо" 23 матча, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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