Албания выдворила двух иранских дипломатов за связи с Сулеймани

15 января, 2020, 19:13

15 января стало известно, что Албания выслала двух иранских дипломатов за связь с убитым американским дроном генералом Касемом Сулеймани

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Отмечается, что дипломаты имели непосредственную связь с бывшим верховным командующим иранского Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, убитым США.

"Мохаммед Али Арц Пейманмати и Сеед Ахмад Хоссейни Аласт объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с их статусом и Венской конвенцией", - говорится в сообщении.

Кроме объявления дипломатов персонами нон-грата, сообщается, что Албания передала доказательства о тайном плане атаки на посольство США в Багдаде, которую планировал Сулеймани.