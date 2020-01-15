Албания выдворила двух иранских дипломатов за связи с Сулеймани
15 января, 2020, 19:13
15 января стало известно, что Албания выслала двух иранских дипломатов за связь с убитым американским дроном генералом Касемом Сулеймани
Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
Отмечается, что дипломаты имели непосредственную связь с бывшим верховным командующим иранского Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, убитым США.
"Мохаммед Али Арц Пейманмати и Сеед Ахмад Хоссейни Аласт объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с их статусом и Венской конвенцией", - говорится в сообщении.
Кроме объявления дипломатов персонами нон-грата, сообщается, что Албания передала доказательства о тайном плане атаки на посольство США в Багдаде, которую планировал Сулеймани.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", что относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 11 января президент США Дональд Трамп заявляет, что иранский генерал Касем Сулеймани якобы готовил нападение на посольство США в четырех разных странах мира
- Глава судебной власти Ирана Сейед Эбрагим Райс заявил, что Иран подаст в международные суды жалобу на президента США Дональда Трампа за ликвидацию генерал-лейтенанта Касема Сулеймани
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