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Espreso.tvОбществоАлбания выдворила двух иранских дипломатов за связи с Сулеймани

Албания выдворила двух иранских дипломатов за связи с Сулеймани

15 января стало известно, что Албания выслала двух иранских дипломатов за связь с убитым американским дроном генералом Касемом Сулеймани

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Отмечается, что дипломаты имели непосредственную связь с бывшим верховным командующим иранского Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, убитым США.

"Мохаммед Али Арц Пейманмати и Сеед Ахмад Хоссейни Аласт объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с их статусом и Венской конвенцией", - говорится в сообщении.

Кроме объявления дипломатов персонами нон-грата, сообщается, что Албания передала доказательства о тайном плане атаки на посольство США в Багдаде, которую планировал Сулеймани.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", что относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
  • 11 января президент США Дональд Трамп заявляет, что иранский генерал Касем Сулеймани якобы готовил нападение на посольство США в четырех разных странах мира
  • Глава судебной власти Ирана Сейед Эбрагим Райс заявил, что Иран подаст в международные суды жалобу на президента США Дональда Трампа за ликвидацию генерал-лейтенанта Касема Сулеймани
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