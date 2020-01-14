"Динамо" не взяло на сборы вице-чемпиона Америки

14 января, 2020, 13:37

Киевское "Динамо" не взяло на сборы защитника Карлоса Самбрано, чтобы перуанец быстрее нашел себе новый клуб

Об этом сообщает Еlfutbolero.com.pe.

"Динамо" отказалось отдать защитника Карлоса Самбрано в аренду в Перу. На футболиста претендовал "Альянс", однако у команды не нашлось денег для полноценного трансфера.

По информации источника, у игрока очень высокие шансы перейти в один из клубов американской МЛС. Перуанцем интересуются "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Орландо Сити". "Динамо" позволило игроку не прилетать на сбор команды в Турцию, а сосредоточиться на поиске нового места работы.

В нынешнем сезоне Самбрано не сыграл за "Динамо" ни одного матча. В составе сборной Перу защитник в 2019 году стал вице-чемпионом Америки.