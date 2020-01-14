"Динамо" не взяло на сборы вице-чемпиона Америки
14 января, 2020, 13:37
Киевское "Динамо" не взяло на сборы защитника Карлоса Самбрано, чтобы перуанец быстрее нашел себе новый клуб
Об этом сообщает Еlfutbolero.com.pe.
"Динамо" отказалось отдать защитника Карлоса Самбрано в аренду в Перу. На футболиста претендовал "Альянс", однако у команды не нашлось денег для полноценного трансфера.
По информации источника, у игрока очень высокие шансы перейти в один из клубов американской МЛС. Перуанцем интересуются "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Орландо Сити". "Динамо" позволило игроку не прилетать на сбор команды в Турцию, а сосредоточиться на поиске нового места работы.
В нынешнем сезоне Самбрано не сыграл за "Динамо" ни одного матча. В составе сборной Перу защитник в 2019 году стал вице-чемпионом Америки.
- 22 ноября перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано был обвинен в избиении двух девушек, одна из них несовершеннолетняя.
- 20 августа Самбрано встречался с главным тренером сборной Перу, в Киеве.
- 8 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу и показала впечатляющую серию "сухих" матчей.
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