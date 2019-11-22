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Espreso.tvСпортЗвездного футболиста "Динамо" обвинили в избиении двух женщин

Звездного футболиста "Динамо" обвинили в избиении двух женщин


фото: dynamomania.com
Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек, одна из них несовершеннолетняя

Об этом сообщает Libero.

В одном из перуанских тв-шоу журналистка и телеведущая Мегали Медина Вела обнародовала жалобу двух девушек, одна из них несовершеннолетняя, которые обвинили защитника киевского "Динамо" в нападении на них.

По словам одной из пострадавших, 30-летний перуанец ударил ее по лицу, и в это время находился в окружении приближенных к нему лиц.

В эфире телевизионной программы также сообщили, что есть видео, на котором можно увидеть, как Самбрано в компании друзей бьет девушек на вечеринке.

 

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