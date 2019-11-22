Звездного футболиста "Динамо" обвинили в избиении двух женщин
22 ноября, 2019, 15:32
Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек, одна из них несовершеннолетняя
Об этом сообщает Libero.
В одном из перуанских тв-шоу журналистка и телеведущая Мегали Медина Вела обнародовала жалобу двух девушек, одна из них несовершеннолетняя, которые обвинили защитника киевского "Динамо" в нападении на них.
По словам одной из пострадавших, 30-летний перуанец ударил ее по лицу, и в это время находился в окружении приближенных к нему лиц.
В эфире телевизионной программы также сообщили, что есть видео, на котором можно увидеть, как Самбрано в компании друзей бьет девушек на вечеринке.
- 20 августа Самбрано встречался с главным тренером сборной Перу, в Киеве.
- 8 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу и показала впечатляющую серию "сухих" матчей.
- Также, 8 июля Карлос Самбрано прокомментировал назначение пенальти в финале Кубка Америки с Бразилией.
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
-
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения