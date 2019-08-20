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Espreso.tvСпортК защитнику "Динамо" приехал тренер сборной Перу

К защитнику "Динамо" приехал тренер сборной Перу


фото: dynamokyiv.com
Перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано встретился с главным тренером сборной Перу Рикардо Гарекой в Киеве

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека встретился в Киеве с игроком "Динамо" Карлосом Самбрано. Из-за конфликта защитника с экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем, футболист индивидуально тренируется на базе киевлян,

Перуанский защитник подписал контракт с "Динамо" в январе 2018 года, но за киевский клуб не сыграл ни одного матча. Прошлый сезон провел в аренде в швейцарском "Базеле".

Агент Карлоса Самбрано сообщал об интересе к футболисту от команд из Германии, Франции и Португалии.

В составе сборной Перу Самбрано стал вице-чемпионом Копа Америка-2019.

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