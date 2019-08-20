К защитнику "Динамо" приехал тренер сборной Перу
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека встретился в Киеве с игроком "Динамо" Карлосом Самбрано. Из-за конфликта защитника с экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем, футболист индивидуально тренируется на базе киевлян,
Перуанский защитник подписал контракт с "Динамо" в январе 2018 года, но за киевский клуб не сыграл ни одного матча. Прошлый сезон провел в аренде в швейцарском "Базеле".
Агент Карлоса Самбрано сообщал об интересе к футболисту от команд из Германии, Франции и Португалии.
В составе сборной Перу Самбрано стал вице-чемпионом Копа Америка-2019.
El profesor Ricardo Gareca junto a Sergio Santín, su asistente técnico, se reunieron con Carlos Zambrano en la ciudad Kiev, Ucrania. # ArribaPerú pic.twitter.com/cyQPrRH17R- Selección Peruana (@SeleccionPeru) August 19, 2019
- 8 июля Карлос Самбрано прокомментировал назначение пенальти в финале Кубка Америки с Бразилией.
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