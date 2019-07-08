Сборная Бразилии показала впечатляющую серию и выиграла Кубок Америки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Бразилии победила перуанцев, в составе которых весь матч сыграл защитник "Динамо" Карлос Самбрано, который в последнее время выступал на правах аренды за "Базель" со счетом 3:1.
Бразильцы в 9-й раз победили на турнире. Последний раз это было в 2007 году, когда в финале Бразилия разгромила Аргентину со счетом 3:0.
За 10 матчей на турнире Бразилия пропустила лишь один гол - в финале. Это стало рекордом для голкипера Алиссон - 9 подряд матчей без пропущенных мячей. Единственный раз вратаря огорчил форвард "Интера" и сборной Перу Паоло Герреро, который на 44-й минуте реализовал пенальти.
По итогам турнира Алиссон получил свою третью "Золотую Перчатку».
Кубок Америки-2019
финал
8 июля
Бразилия - Перу 3: 1
Голы: Эвертон, 15, Габриэл Жезус 45, Ришарлисон, 90 - Герреро, 44, пен.
- 7 июля стало известно, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси заработал красную карточку в матче за бронзу Кубка Америки и бойкотировал церемонию награждения .
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