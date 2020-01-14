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Espreso.tvМирМИД: обвинения Украины в антисемитизме со стороны Израиля - безосновательны

МИД: обвинения Украины в антисемитизме со стороны Израиля - безосновательны

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление МИД Израиля об ответственности украинских националистов за убийства во время Холокоста.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.

В заявлении говорится, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины. Который раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - отмечают украинские дипломаты.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

Ранее вышло совместное заявление послов Израиля и Польши в Украине от 2 января, в котором они раскритиковали чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и министра УНР Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

После чего МИД Украины заявил послу Польши Бартошу Цихоцкого о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

Глава группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий обратил внимание на противоречия в заявлениях послов, подчеркнув, что мы по-разному относимся к различным действиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины.

А посол Украины в государстве Израиль Геннадий Надоленко назвал контрпродуктивной публичную дискуссию, которую проводит его израильский коллега Джоэл Лион по поводу внутренних вопросов украинской политики.

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