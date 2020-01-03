Мы по-разному относимся к различным воздействиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины, - Княжицкий

3 января, 2020, 12:16

Послы Израиля и Польши высказались против празднования памяти Бандеры, Мельника, Ивана и Юрия Лип в Киеве и Львове. Как нам относиться к таким заявлениям? Спокойно. И изучать историю

Об этом пишет народный депутат от партии "Европейская солидарно", ексголова комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Этнические чистки мог пропагандировать, например министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках под Львовом? Ничего подобного не было. И позиции Бандеры и Мельника были противоположными. Если кто-то и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, вот только обвинил в антисемитизме весь польский народ. И мы здесь имеем солидаризироваться с заявлениями польских чиновников об осуждении таких клеветнических российских оценок. И должны помнить, что в период межвоенный и второй мировой войны порабощенные народы часто ошибочно и трагически для себя видели в немцах спасение от сталинизма, или британского колониализма. Что говорить, если даже в украинских городах тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии. Большинство из них стали жертвами Холокоста.

Национальные движения порабощенных народов напоминали друг друга даже в деталях. Созданная в 1940 году израильская организация "Лехи" была известна тем, что в 1944 году совершила убийство британского министра Уолтера Гиннесса, а в 48 посредника ООН графа Фольке Бернадота. Их обвиняли в "разные в Дейр -Ясини", где погибли сотни мирных людей. Авраам Штерн, лидер "Лехы" прямо призывал к договоренности с Гитлером против британских колонизаторов. Известное "письмо из Анкары", в котором прямо предлагалось сотрудничество Лехы с Рейхом и которое нашли в МИД нацистской Германии. ЦРУ утверждало, что Лехы получала финансовую поддержку от Советского Союза. Это не помешало следующему после Штерна руководителю Лехы Ицхаку Шамир стать премьер-министром Израиля. Бен Гурион, в свое время боролся с радикалами из Лехы впоследствии написал о Штерне:

"Нет у меня никаких сомнений, что он был одним из самых выдающихся личностей, которые заявили о себе во время Британского мандата и я от всего сердца отдаю дань уважения и уважение к его творчеству, мощности его сильной души, самоотверженной верности свободе Израиля, несмотря на то, что отвергаю без никакого компромисса его политический путь ".

Это и есть подход украинский. Мы по-разному относимся к различным воздействиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины.

Члены Лехы отмечаются государством Израиль как борцы за создание государства, именем Штерна назван город, улица в Тель-Авиве и других городах Израиля. Потому что им есть разница.

Поляки на государственном уровне уважают "проклятых солдат", польских подпольщиков времен после второй мировой. Даже Польский институт национальной памяти отмечает антисемитизм среди "проклятых солдат». Исследователи обвиняют их во многих убийствах евреев, а также белорусов и украинцев. Более 600 мирных украинский в селе Сагринь на Холмщине погибли от рук солдат Армии Крайовой и батальонов хлопських в марте 1944 года. На государственном уровне Польша начала отдавать честь Бригаде Свентокшистський НСО, открыто колаборировала с гитлервцямы в конце Второй мировой. Конечно, ничего подобного в Украине нет. Наша политика привела к тому, что уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в той же Польше, а поляков украинцы считают самыми большими приятелями из всех народов.

Но, к сожалению, мировая политика, Россия часто влияют на действия наших партнеров. Мы должны помнить это, не давать себя спровоцировать, иметь мудрость и терпение. Мы должны помнить, что антисемитизм - зло, обвинять поляков в создании лагерей смерти недопустимо, что и украинцы, и поляки и евреи - жертвы Сталина и Гитлера во Второй мировой. Мы вместе должны не спорить, а совместно противостоять их потомкам.