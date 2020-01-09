Посол Украины ответил на недовольство израильского коллеги чествованием Бандеры
Как сообщили в МИД Украины, дипломаты 9 января встретились во внешнеполитическом ведомстве Израиля.
Надоленко назвал контрпродуктивной публичную дискуссию, которую проводит Лион по внутренним вопросам украинской политики.
Украинский посол подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины. По его словам, дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.
Поводом реакции Надоленко стало, в частности, совместное заявление послов Израиля и Польши в Украине от 2 января, в котором они раскритиковали чествование украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и министра УНР Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.
После чего МИД Украины заявил послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.
А глава группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий обратил внимание на противоречия в заявлениях послов, подчеркнув, что мы по-разному относимся к различным действиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины.
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