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Espreso.tvОбществоМИД вызвало посла Польши из-за заявления в отношении лидеров ОУН

МИД вызвало посла Польши из-за заявления в отношении лидеров ОУН


фото: wpn
МИД Украины заявило послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики ", - заявили в ведомстве.

  • Послы Израиля и Польши в Украине раскритиковали чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.
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