МИД вызвало посла Польши из-за заявления в отношении лидеров ОУН

8 января, 2020, 17:32

МИД Украины заявило послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики ", - заявили в ведомстве.