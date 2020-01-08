МИД вызвало посла Польши из-за заявления в отношении лидеров ОУН
8 января, 2020, 17:32
МИД Украины заявило послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики ", - заявили в ведомстве.
- Послы Израиля и Польши в Украине раскритиковали чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.
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