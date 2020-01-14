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Espreso.tvОбществоАвиактастрофа в Иране: возвращение тел погибших может занять месяцы, - Трюдо

Авиактастрофа в Иране: возвращение тел погибших может занять месяцы, - Трюдо


фото: Reuters
13 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что репатриация тел погибших в сбитом Ираном самолете "Международных авиалиний Украины" может занять от нескольких недель до нескольких месяцев

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в интервью телеканалу Global News, передает "Укринформ".

Господин Трюдо отметил, что в центре внимания для него и правительства Канады остаются жертвы катастрофы, несмотря на то, что могут пройти "недели, а может, и месяцы", прежде чем жертвы будут репатриированы для захоронения.

"Горе, которое они (близкие погибших - ред.) переживают, сейчас не следует утешать. Они хотят ответов, они выразили гнев и возмущение, а также неизмеримые страдания. Мне больно, как и всем канадцам. Я злой, как и все канадцы. Но в отличие от многих людей у меня есть работа, которая сможет помочь этим семьям напрямую. Получить ответы - это то, на чем сосредоточено мое внимание сейчас", - добавил премьер-министр.

Также он заявил, что если бы не было эскалации в регионе, где произошла катастрофа, все, кто летел на борту самолета МАУ вернулись домой живыми.

"Если бы не было напряженности, если бы в последнее время не было эскалации в регионе, эти канадцы сейчас бы приехали домой со своими семьями. Это то, что происходит, когда у вас конфликт и война. Невинные люди испытывают на себе основную тяжесть, и это напоминание, почему всем нам нужно так настойчиво работать над деэскалацией, двигаясь вперед, чтобы уменьшить напряженность и найти путь, который не предусматривает дальнейших конфликтов и убийств", - подчеркнул Трюдо.

  • Напомним, 8 января Иран сбил украинского самолета в небе над Тегераном. 176 человек погибли.
  • 11 января Иран признал свою вину
  • 15 января в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране

 

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