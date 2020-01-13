Авиакатастрофа в Иране: главы МИД стран, граждане которых погибли, встретятся в Лондоне
13 января, 2020, 15:37
15 января в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
Минстр закодонних дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече министры будут договариваться, как страны будут действовать для привлечения виновных к ответственности.
"Мы договоримся, как наши страны будут действовать как отдельно, так и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям", - сказал он.
Как известно, в авиакатастрофе погибли граждане Украины, Великобритании, Швеции, Канады, Германии, Ирана и Афганистана.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- 11 января Тегеран признал, что сбил самолет МАУ, а иранский генштаб объяснил, как это произошло .
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