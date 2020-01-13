Авиакатастрофа в Иране: главы МИД стран, граждане которых погибли, встретятся в Лондоне

13 января, 2020, 15:37

15 января в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Минстр закодонних дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече министры будут договариваться, как страны будут действовать для привлечения виновных к ответственности.

"Мы договоримся, как наши страны будут действовать как отдельно, так и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям", - сказал он.

Как известно, в авиакатастрофе погибли граждане Украины, Великобритании, Швеции, Канады, Германии, Ирана и Афганистана.