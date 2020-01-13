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Espreso.tvОбществоУбийство в Каховке: трех полицейских уволили с должностей

Убийство в Каховке: трех полицейских уволили с должностей

В Херсонской области уволили трех полицейских, которые не обеспечили расследование резонансного убийства в Каховке

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Относительно очередного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство по убийству мужчины, примененное дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволено из органов внутренних дел Украины.

Кроме того, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины.

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