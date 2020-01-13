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Espreso.tvОбществоРухани призвал осудить преступления США

Рухани призвал осудить преступления США


фото: IRNA
Президент Ирана Рухани отметил, что Соединенные Штаты Америки являются ответственными за хаос в регионе

Об этом сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA .

"Мы все должны четко осудить преступления США", - заявил Рухани во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

По его словам, военное присутствие США в регионе и убийство генерала Сулеймани сделали его беспокойным и спровоцировали гнев народов.

"Учитывая то, что в регионе беспрецедентно возросла напряженность, все должны проложить путь к миру и стабильности, ограничившись и уважая суверенитет и территориальную целостность других стран", - добавил президент.

Также он отметил, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и она не является преступлением. Рухани отметил, что проблемы Ближнего Востока должны решать только страны этого региона путем политического диалога и с уважением суверенитета каждого государства.

Рухани выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в катастрофе украинского самолета Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео. Иранский лидер утверждает, что его страна продолжит расследование, пока не будет окончательных результатов.

Левен, также выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате аварии самолета МАУ. В то же время шведский премьер призвал провести прозрачное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.

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