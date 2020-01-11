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Espreso.tvОбществоВ Офисе генпрокурора переквалифицировали дело о катастрофе украинского лайнера в Иране

В Офисе генпрокурора переквалифицировали дело о катастрофе украинского лайнера в Иране


фото: facebook
В Офисе генпрокурора переквалифицировали дело об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании МАУ военными этой страны, Офис генерального прокурора принял решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство", - говорится в сообщении.

Следствие продлится по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

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