В Офисе генпрокурора переквалифицировали дело о катастрофе украинского лайнера в Иране
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании МАУ военными этой страны, Офис генерального прокурора принял решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство", - говорится в сообщении.
Следствие продлится по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- 11 января Тегеран признал, что сбил самолет МАУ, а иранский генштаб объяснил, как это произошло .
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