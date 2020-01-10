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Espreso.tvСпорт"Вальядолид" согласился вернуть Лунина в "Реал" - СМИ

"Вальядолид" согласился вернуть Лунина в "Реал" - СМИ


фото: marca.com
"Вальядолид" готов вернуть Андрея Лунина "Реалу", для этого клуб планирует забрать из аренды своего резервного вратаря Хосе Каро

Об этом сообщает Marca .

Испанский "Вальядолид" начал переговоры о возвращении из аренды голкипера Хосе Антонио Каро, который сейчас выступает за "Понферрадина".

Причиной такого решения боссов клуба стала ситуация, связанная с украинским вратарем Андреем Луниным, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу". Голкипер недоволен своим положением в "Вальядолиде", украинец провел лишь один матч в этом сезоне.

По предварительной информации Андрей Лунин имеет устную договоренность об аренде во второлиговый "Овьедо".

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