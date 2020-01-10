"Вальядолид" согласился вернуть Лунина в "Реал" - СМИ
10 января, 2020, 15:57
"Вальядолид" готов вернуть Андрея Лунина "Реалу", для этого клуб планирует забрать из аренды своего резервного вратаря Хосе Каро
Об этом сообщает Marca .
Испанский "Вальядолид" начал переговоры о возвращении из аренды голкипера Хосе Антонио Каро, который сейчас выступает за "Понферрадина".
Причиной такого решения боссов клуба стала ситуация, связанная с украинским вратарем Андреем Луниным, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу". Голкипер недоволен своим положением в "Вальядолиде", украинец провел лишь один матч в этом сезоне.
По предварительной информации Андрей Лунин имеет устную договоренность об аренде во второлиговый "Овьедо".
- 9 января "Вальядолид" выступил против аренды украинца Андрея Лунина в "Овьедо", который выступает во втором испанском дивизионе.
- 28 декабря "Днепр-1" начал с испанским "Реалом" переговоры об аренде украинского голкипера Андрея Лунина.
- Напомним, 18 декабря Андрей Лунин успешно дебютировал за "Вальядолид" в матче Кубка Испании против "Толоса", его команда победила со счетом 3: 0.
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