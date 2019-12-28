"Реал" может арендовать Лунина украинскому клубу
28 декабря, 2019, 22:55
"Днепр-1" начал с испанским "Реалом" переговоры об аренде украинского голкипера Андрея Лунина
Об этом сообщает "Динамомания" .
По информации источника, Днипровский клуб начал работу над переходом Лунина. "Днепр-1" хочет арендовать вратаря до конца нынешнего сезона.
Лунин "Реалом", но в нынешнем сезоне он на правах аренды находится в "Вальядолиде", за который провел 1 только матч в Кубке Испании.
Сейчас "Реал" рассматривает возможность возвращения Лунина по аренде в "Вальядолиде" в январе. Была информация об интересе к голкиперу со стороны ряда европейских клубов. В частности, рассматривался вариант с переходом украинском в испанскую "Альмерию".
20-летний Андрей Лунин выступал за "Днепр" в 2015-2017 годах.
- Напомним, 18 декабря Андрей Лунин успешно дебютировал за "Вальядолид" в матче Кубка Испании против "Толоса», его команда победила со счетом 3:0.
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