Лунин удачно дебютировал за команду Роналдо

18 декабря, 2019, 21:22

Украинский голкипер Андрей Лунин успешно дебютировал за "Вальядолид" в матче Кубка Испании против "Толоса", его команда победила со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", дебютировал за "Вальядолид". Несмотря на то, что 20-летний вратарь присоединился к команде в августе, в рамках арендного соглашения, провести свой первый матч в новом клубе удалось лишь сейчас.

Лунин появился на футбольном поле с первых минут, и фактически весь матч провел без мяча, "Толоса" не нанесла ни одного удара в створ ворот украинского голкипера.

Кубок Испании

1/64 финала

"Толоса" - "Вальядолид" 0:3

Голы: Унал, 21 Агуадо, 57, 65

¡Final! El Real Valladolid vence al Tolosa y estará en la segunda ronda de la Copa del Rey. El sorteo, este viernes 20 de diciembre. #pucela #TolosaCFRealValladolid pic.twitter.com/CAfNyHuXQJ - Real Valladolid CF (@realvalladolid) 18 декабря 2019