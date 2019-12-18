Лунин удачно дебютировал за команду Роналдо
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", дебютировал за "Вальядолид". Несмотря на то, что 20-летний вратарь присоединился к команде в августе, в рамках арендного соглашения, провести свой первый матч в новом клубе удалось лишь сейчас.
Лунин появился на футбольном поле с первых минут, и фактически весь матч провел без мяча, "Толоса" не нанесла ни одного удара в створ ворот украинского голкипера.
Кубок Испании
1/64 финала
"Толоса" - "Вальядолид" 0:3
Голы: Унал, 21 Агуадо, 57, 65
¡Final! El Real Valladolid vence al Tolosa y estará en la segunda ronda de la Copa del Rey. El sorteo, este viernes 20 de diciembre. #pucela #TolosaCFRealValladolid pic.twitter.com/CAfNyHuXQJ- Real Valladolid CF (@realvalladolid) 18 декабря 2019
- 10 декабря стало известно, что испанский "Реал" хочет вернуть украинского голкипера Андрея Лунина из аренде в "Вальядолиде" уже в январе 2020 года.
- Напомним, 3 декабря Андрей Лунин занял пятое место в рейтинге лучших футболистов мира в возрасте до 21-го года, по версии France Football.
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