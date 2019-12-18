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Espreso.tvСпортЛунин удачно дебютировал за команду Роналдо

Лунин удачно дебютировал за команду Роналдо


фото: twitter
Украинский голкипер Андрей Лунин успешно дебютировал за "Вальядолид" в матче Кубка Испании против "Толоса", его команда победила со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", дебютировал за "Вальядолид". Несмотря на то, что 20-летний вратарь присоединился к команде в августе, в рамках арендного соглашения, провести свой первый матч в новом клубе удалось лишь сейчас.

Лунин появился на футбольном поле с первых минут, и фактически весь матч провел без мяча, "Толоса" не нанесла ни одного удара в створ ворот украинского голкипера.

Кубок Испании

1/64 финала

"Толоса" - "Вальядолид" 0:3

Голы: Унал, 21 Агуадо, 57, 65

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