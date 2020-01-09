"Вальядолид" заблокировал трансфер Лунина в другой испанский клуб

9 января, 2020, 14:15

"Вальядолид" выступил против аренды украинца Андрея Лунина в "Овьедо", который выступает во втором испанском дивизионе

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на AS.

Украинский вратарь Андрей Лунин недоволен своим положением в испанском "Вальядолиде", где он находится в аренде из мадридского "Реала". Голкипер желает получить игровую практику накануне финальной части Евро-2020, однако владелец "Вальядолида" Роналдо не хочет выходить на трансферный рынок в поисках дублера для основного вратаря Жорди Масипа.

Лунин даже уже договорился о трансфере в семнадцатую команду второго испанского дивизиона "Овьедо" и ждет ответа руководства "Вальядолида", которое считает Лунина "лучшим запасным вратарем мира".

"Мы рассчитываем на Лунина. Он очень квалифицированный голкипер, но ему нужно подождать, потому что у нас есть Масип. Если в команду приходит новый игрок, это не значит, что ему отведена роль основного. Он должен уважать своих партнеров. Лунин - лучший запасной вратарь мира ", - сказал спортивный директор клуба Мигель Анхель Гомес.

Против трансфера Лунина также выступает испанская Ла Лига, в переговорах с которой сейчас находятся боссы мадридского "Реала", которые считают, что украинец имеет право на вторую аренду в этом сезоне.