"Вальядолид" заблокировал трансфер Лунина в другой испанский клуб
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на AS.
Украинский вратарь Андрей Лунин недоволен своим положением в испанском "Вальядолиде", где он находится в аренде из мадридского "Реала". Голкипер желает получить игровую практику накануне финальной части Евро-2020, однако владелец "Вальядолида" Роналдо не хочет выходить на трансферный рынок в поисках дублера для основного вратаря Жорди Масипа.
Лунин даже уже договорился о трансфере в семнадцатую команду второго испанского дивизиона "Овьедо" и ждет ответа руководства "Вальядолида", которое считает Лунина "лучшим запасным вратарем мира".
"Мы рассчитываем на Лунина. Он очень квалифицированный голкипер, но ему нужно подождать, потому что у нас есть Масип. Если в команду приходит новый игрок, это не значит, что ему отведена роль основного. Он должен уважать своих партнеров. Лунин - лучший запасной вратарь мира ", - сказал спортивный директор клуба Мигель Анхель Гомес.
Против трансфера Лунина также выступает испанская Ла Лига, в переговорах с которой сейчас находятся боссы мадридского "Реала", которые считают, что украинец имеет право на вторую аренду в этом сезоне.
- 28 декабря "Днепр-1" начал с испанским "Реалом" переговоры об аренде украинского голкипера Андрея Лунина.
- Напомним, 18 декабря Андрей Лунин успешно дебютировал за "Вальядолид" в матче Кубка Испании против "Толоса", его команда победила со счетом 3: 0.
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