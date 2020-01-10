"Динамо" хочет приобрести форварда сборной Германии - СМИ
10 января, 2020, 13:11
Киевское "Динамо" готово купить нападающего немецкого "Байера" Кевина Фолланда
Об этом сообщает Gong.bg.
Во время зимнего трансферного окна киевское "Динамо" планирует усилить свою линию атаки. Среди кандидатов на трансфер в украинский клуб есть нападающий немецкого "Байера" Кевин Фолланд.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт Фолланд с "Байером" рассчитан до лета 2021 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 35 млн евро
В активе футболиста 10 матчей за сборную Германии, и один забитый мяч.
- 9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
- 5 января полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор" .
- Напомним, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с нигерийским вингером Олабираном Блессингом Муивой.
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