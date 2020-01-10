 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" хочет приобрести форварда сборной Германии - СМИ

"Динамо" хочет приобрести форварда сборной Германии - СМИ


фото: skysports.com
Киевское "Динамо" готово купить нападающего немецкого "Байера" Кевина Фолланда

Об этом сообщает Gong.bg.

Во время зимнего трансферного окна киевское "Динамо" планирует усилить свою линию атаки. Среди кандидатов на трансфер в украинский клуб есть нападающий немецкого "Байера" Кевин Фолланд.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт Фолланд с "Байером" рассчитан до лета 2021 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 35 млн евро

В активе футболиста 10 матчей за сборную Германии, и один забитый мяч.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2020 пятница

больше новостей

10 января, 2020 пятница

9 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать