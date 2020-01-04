В "Динамо" переходит нигерийский футболист
4 января, 2020, 08:52
"Динамо" согласовало условия контракта с нигерийским вингером Олабираном Блессинга Муивой
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Соглашение рассчитано на 3,5 года, но она еще не оформлено. Если Муива успешно пройдет медосмотр 10 января, клуб подпишет 21-летнего футболиста.
Основная позиция Муивы - левый вингер, также он способен сыграть на позициях правого вингера и центрального нападающего.
Последним его клубом был российский "Тамбов", за который он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 35 матчах. С 1 января - свободный агент.
Также играл за белорусский "Днепр", узбекский "Локомотив" и "Саксан" из Молдовы. Игрок сборной Нигерии U-23 в составе которой принял участие в Кубке африканских наций.
Тransfermarkt оценивает игрока в 250000 евро.
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