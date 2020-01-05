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Espreso.tvСпортГармаш покинул "Динамо" после 13 лет в киевском клубе

Гармаш покинул "Динамо" после 13 лет в киевском клубе


фото: Resmi Transfer
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор"

Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгун в twitter.

Гармаш будет выступать за турецкий клуб до конца сезона на правах аренды.

Сайт Тransfermarkt уже отметил, что "Ризеспор" арендовал Гармаша, а соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. Портал оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро. В начале 2018 года "Динамо" продлило контракт с полузащитником на 4 года. На счету хавбека 1 гол и 2 результативные передачи в 20 матчах за "Динамо" в нынешнем сезоне.

29-летний Денис Гармаш выступал за "Динамо" с 2007 года. За сборную Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.

За "Ризеспор" играет другой украинец - Николай Морозюк. После 17 туров команда идет 12-й в турнирной таблице чемпионата Турции.

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