Гармаш покинул "Динамо" после 13 лет в киевском клубе
Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгун в twitter.
Гармаш будет выступать за турецкий клуб до конца сезона на правах аренды.
Сайт Тransfermarkt уже отметил, что "Ризеспор" арендовал Гармаша, а соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. Портал оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро. В начале 2018 года "Динамо" продлило контракт с полузащитником на 4 года. На счету хавбека 1 гол и 2 результативные передачи в 20 матчах за "Динамо" в нынешнем сезоне.
29-летний Денис Гармаш выступал за "Динамо" с 2007 года. За сборную Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.
За "Ризеспор" играет другой украинец - Николай Морозюк. После 17 туров команда идет 12-й в турнирной таблице чемпионата Турции.
İSTİHBARAT - Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlattı!- Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 5, 2020
Karadeniz temsilcisi Dinamo Kiev'in Milli oyuncusu Denys Garmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı!
pic.twitter.com/BVYgh1KwXR
- Напомним, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с нигерийским вингером Олабираном Блессингом Муивой.
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