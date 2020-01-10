Пристайко рассказал, что украинская экспертная группа пытается реконструировать самолет МАУ в Тегеране
Сообщает Еспресо.TV.
"Секретарь СНБО постоянно находится в контакте с нашей командой, которая находится в Тегеране. Мы сотрудничаем с иранской стороной. Также есть инфоромацию о месте падения, детали самолета. Полиция обеспечивает безопасность этого места. Сейчас наша команда получила доступ к "черным ящикам". Вся информация анализируется", - сказал Пристайко.
Ангар, в котором реконструируется тело самолета, находится около аэропорта.
"Не все части удалось собрать. Оба двигателя. Очень важные части не найдены и этим занимается иранская сторона", - отметил Пристайко.
По его словам, пока нет оснований говорить, что на остатках самолета есть вещества, которые указывают на террористический акт.
Анализируются внешние повреждения и изнутри кабины экипажа.
- Пристайко сказал, что Украина рассматривает все версии катастрофы в Иране
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Украина хочет создать международную коалицию по расследованию .
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