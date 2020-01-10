Пристайко рассказал, что украинская экспертная группа пытается реконструировать самолет МАУ в Тегеране

10 января, 2020, 19:12

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге рассказал, что команда, которая работает в Тегеране по расследованию причин авиакатастрофы самолета МАУ, пытается реконструировать самолет техническими средствами

Сообщает Еспресо.TV.

"Секретарь СНБО постоянно находится в контакте с нашей командой, которая находится в Тегеране. Мы сотрудничаем с иранской стороной. Также есть инфоромацию о месте падения, детали самолета. Полиция обеспечивает безопасность этого места. Сейчас наша команда получила доступ к "черным ящикам". Вся информация анализируется", - сказал Пристайко.

Ангар, в котором реконструируется тело самолета, находится около аэропорта.

"Не все части удалось собрать. Оба двигателя. Очень важные части не найдены и этим занимается иранская сторона", - отметил Пристайко.

По его словам, пока нет оснований говорить, что на остатках самолета есть вещества, которые указывают на террористический акт.

Анализируются внешние повреждения и изнутри кабины экипажа.