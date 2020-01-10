Авиакатастрофа в Иране: Украина хочет создать международную коалицию по расследованию, - Пристайко
10 января, 2020, 18:45
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о возможном создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране
Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел", - сказал он.
- Пристайко сказал, что Украина рассматривает все версии катастрофы в Иране.
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