Авиакатастрофа в Иране: Украина хочет создать международную коалицию по расследованию, - Пристайко

10 января, 2020, 18:45

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о возможном создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел", - сказал он.