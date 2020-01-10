Определена новая дата боя Ломаченко-Лопес

10 января, 2020, 12:49

Промоутер Боб Арум заявил, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться в мае, а не в апреле, как сообщалось ранее

Об этом сообщает журналист Стив Ким в twitter.

"Бой пройдет в мае. Но одна вещь известна наверняка: это следующий бой для них обоих", - сказал Арум.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) может пройти в Нью-Йорке или в Средней Азии.