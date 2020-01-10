Определена новая дата боя Ломаченко-Лопес
10 января, 2020, 12:49
Промоутер Боб Арум заявил, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться в мае, а не в апреле, как сообщалось ранее
Об этом сообщает журналист Стив Ким в twitter.
"Бой пройдет в мае. Но одна вещь известна наверняка: это следующий бой для них обоих", - сказал Арум.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) может пройти в Нью-Йорке или в Средней Азии.
Arum says that Vasiliy Lomachenko-Teofimo Lopez is now slated for 'some time in May ". Could be MSG or the middle east. '' But one thing is for sure: that's the next fight for both of them . " #Boxing- Steve Kim (@StevESPNKim) 9 января 2020
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
- 15 декабря Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
- 17 декабря американский тренер Роберт Гарсия заявил, что Лопес имеет шансы победить Ломаченко .
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести