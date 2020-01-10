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Espreso.tvСпортОпределена новая дата боя Ломаченко-Лопес

Определена новая дата боя Ломаченко-Лопес


фото: BoxingScene
Промоутер Боб Арум заявил, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться в мае, а не в апреле, как сообщалось ранее

Об этом сообщает журналист Стив Ким в twitter.

"Бой пройдет в мае. Но одна вещь известна наверняка: это следующий бой для них обоих", - сказал Арум.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) может пройти в Нью-Йорке или в Средней Азии.

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