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Espreso.tvСпортНокаут во 2-м раунде: Ломаченко получил соперника в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Нокаут во 2-м раунде: Ломаченко получил соперника в бою за титул абсолютного чемпиона мира


фото: twitter
Американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Нью-Йорке (США) Теофимо Лопес победил нокаутом во втором раунде Ричарда Комми и отобрал у него титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).

Лопес отправил Комми в нокдаун во втором раунде. Ганец продолжил бой, но американец бросился добивать соперника и заставил рефери остановить поединок.

Теофимо Лопес станет следующим соперником обладателя титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира весной 2020 года.

  • 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.

 

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