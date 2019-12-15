Нокаут во 2-м раунде: Ломаченко получил соперника в бою за титул абсолютного чемпиона мира

15 декабря, 2019, 15:18

Американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Нью-Йорке (США) Теофимо Лопес победил нокаутом во втором раунде Ричарда Комми и отобрал у него титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).

Лопес отправил Комми в нокдаун во втором раунде. Ганец продолжил бой, но американец бросился добивать соперника и заставил рефери остановить поединок.

Теофимо Лопес станет следующим соперником обладателя титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира весной 2020 года.

Teofimo Lopez is 22 years old pic.twitter.com/HQDA6ru4qp - Jimmy Clarke (@JimmyClarke) December 15, 2019