Промоутер рассказал, когда Ломаченко вернется на ринг

12 декабря, 2019, 10:01

Промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Арума, чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко вернется на ринг в марте-апреле 2020 года.

Арум пообещал Теофимо Лопесу организовать поединок против Василия Ломаченко, если американец победит чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричарда Комми из Ганы.

"Если Лопес побеждает Комми, то, очевидно, что он получит поединок против Ломаченко. Это реально в марте или апреле. Все зависит от него. Но в боксе может произойти любая сумасшедшая вещь", - сказал Арум.

Бой Комми - Лопес состоится 14 декабря в Нью-Йорке (США), его победитель сразится с Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.