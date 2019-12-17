Не удивлюсь, если Лопес побьет Ломаченко - американский тренер

17 декабря, 2019, 16:54

Известный тренер Роберт Гарсия считает, что американец Теофимо Лопес имеет шансы победить Василия Ломаченко

Об этом сообщает ES News в youtube.

Роберт Гарсия выразил свое мнение относительно боя между Теофимом Лопесом и Василием Ломаченко, которые встретятся в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Ломаченко уже прошел через многое и выполнил много отличной работы в своих предыдущих поединках, но его при этом несколько раз сразили, он падал, он уже проиграл один бой. Теофимо даст ему хороший бой. Я не утверждаю, что побьет его, но не буду удивлен, если ему это все же удастся. Ломаченко очень сильный, но я не удивлюсь, если Теофимо победит", - сказал специалист.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2020 года украинец и американец встретятся в бою за титул абсолютного чемпиона мира.