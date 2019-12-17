Не удивлюсь, если Лопес побьет Ломаченко - американский тренер
Об этом сообщает ES News в youtube.
Роберт Гарсия выразил свое мнение относительно боя между Теофимом Лопесом и Василием Ломаченко, которые встретятся в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Ломаченко уже прошел через многое и выполнил много отличной работы в своих предыдущих поединках, но его при этом несколько раз сразили, он падал, он уже проиграл один бой. Теофимо даст ему хороший бой. Я не утверждаю, что побьет его, но не буду удивлен, если ему это все же удастся. Ломаченко очень сильный, но я не удивлюсь, если Теофимо победит", - сказал специалист.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2020 года украинец и американец встретятся в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- 16 декабря стало известно, что тренер и отец боксера Теофима Лопеса, Теофимо Лопес-старший считает, что его сын без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником Украинский Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
Читайте также
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике