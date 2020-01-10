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Espreso.tvСпортФутболисты "Динамо" вышли из отпуска

Футболисты "Динамо" вышли из отпуска


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня утром футболисты "Динамо" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одной из клиник Киева

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

10 января запланировано врачебное обследование для Александра Андриевского, Дениса Бойко, Виталия Буяльского, Александра Караваева, Виталия Миколенко, Руслана Нещерета, Дениса Попова, Сергея Сидорова, Артема Шабанова, Владимира Шепелева, Георгия Цитаишвили, Никиты Бурды и Николая Шапаренко.

11 января в руки врачей попадут Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Тамаш Кадар, Миккель Дуелунд, Мохамед Кадири, Карлос де Пена, Фран Соль, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо, Александр Сирота.

До 14 января команда будет заниматься в Киеве, у динамовцев запланированы тренировки на НТВ "Динамо". Уже 15 января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведет следующие контрольные встречи:

Первый учебно-тренировочный сбор киевлян пройдет с 15 по 28 января.

19.01.2020 "Динамо" - "Легия" (Варшава, Польша)

20.01.2020 "Динамо" - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 "Динамо" - "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 "Динамо" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" - "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" - "Кайрат" (Алматы, Казахстан)

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