Футболисты "Динамо" вышли из отпуска
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
10 января запланировано врачебное обследование для Александра Андриевского, Дениса Бойко, Виталия Буяльского, Александра Караваева, Виталия Миколенко, Руслана Нещерета, Дениса Попова, Сергея Сидорова, Артема Шабанова, Владимира Шепелева, Георгия Цитаишвили, Никиты Бурды и Николая Шапаренко.
До 14 января команда будет заниматься в Киеве, у динамовцев запланированы тренировки на НТВ "Динамо". Уже 15 января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведет следующие контрольные встречи:
Первый учебно-тренировочный сбор киевлян пройдет с 15 по 28 января.
19.01.2020 "Динамо" - "Легия" (Варшава, Польша)
20.01.2020 "Динамо" - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)
23.01.2020 "Динамо" - "Вардар" (Северная Македония)
24.01.2020 "Динамо" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)
27.01.2020 "Динамо" - "Динамо" (Брест, Беларусь)
28.01.2020 "Динамо" - "Кайрат" (Алматы, Казахстан)
- 9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
- 5 января полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор" .
- Напомним, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с нигерийским вингером Олабираном Блессингом Муивой.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести