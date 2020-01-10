Авиакатастрофа в Иране: Украина потребует компенсации в случае доказательства сбивания самолета, - Пристайко

10 января, 2020, 19:33

Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что в таком случае украинская сторона будет требовать и наказания виновных

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации", - заявил глава МИД.