Авиакатастрофа в Иране: Украина потребует компенсации в случае доказательства сбивания самолета, - Пристайко
10 января, 2020, 19:33
Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что в таком случае украинская сторона будет требовать и наказания виновных
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации", - заявил глава МИД.
- Пристайко сказал, что Украина рассматривает все версии катастрофы в Иране
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Украина хочет создать международную коалицию по расследованию .
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