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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Украина потребует компенсации в случае доказательства сбивания самолета, - Пристайко

Авиакатастрофа в Иране: Украина потребует компенсации в случае доказательства сбивания самолета, - Пристайко

Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что в таком случае украинская сторона будет требовать и наказания виновных

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации", - заявил глава МИД.

 

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