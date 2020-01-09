Высший совет правосудия уволил судью, которая приостановила лицензию SkyUp

9 января, 2020, 18:59

Высший совет правосудия уволила судью Барышевского районного суда Елену Литвиненко с занимаемой должности за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp

Об этом говорится в программе "Схемы".

"Судья Елена Литвиненко при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", что запрещено законом", - говорится в решении Первой Дисциплинарной палаты.

Судья Литвиненко не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины.

Литвиненко раньше так объясняла ВРП свое решение о SkyUp: "ну, получилось так, как получилось" и "возможно, я что-то где-то не проверила, может я невнимательно изучила заявление".

В конце декабря Высший Совет правосудия уже поддержала решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Литвиненко к ответственности.

Перед тем, в ноябре - временно отстранила судью от совершения правосудия.

Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.