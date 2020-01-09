Высший совет правосудия уволил судью, которая приостановила лицензию SkyUp
Об этом говорится в программе "Схемы".
"Судья Елена Литвиненко при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", что запрещено законом", - говорится в решении Первой Дисциплинарной палаты.
Судья Литвиненко не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины.
Литвиненко раньше так объясняла ВРП свое решение о SkyUp: "ну, получилось так, как получилось" и "возможно, я что-то где-то не проверила, может я невнимательно изучила заявление".
В конце декабря Высший Совет правосудия уже поддержала решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Литвиненко к ответственности.
Перед тем, в ноябре - временно отстранила судью от совершения правосудия.
Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
- В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила, что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
- 12 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме.
- Истица к SkyUp отказалась от судебного иска, потому что никогда не была клиенткой авиакомпании
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