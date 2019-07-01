Истица в SkyUp отказалась от судебного иска, потому что никогда не была пользовательницей авиакомпании
1 июля, 2019, 12:00
Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая своим судебным иском приостановила лицензию SkyUp Airlines, отказалась от этого иска, потому что никогда не пользовалась услугами этого авиаперевозчика
Об этом передает Радио Свобода .
"Временно не работаю. Дома отдыхаю. Я иск написала, что я туда (в суд, - ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании, - ред.)", - заявила она.
- Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
- В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
- 12 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме.
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