//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИстица в SkyUp отказалась от судебного иска, потому что никогда не была пользовательницей авиакомпании

Истица в SkyUp отказалась от судебного иска, потому что никогда не была пользовательницей авиакомпании


фото: Радіо Свобода
Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая своим судебным иском приостановила лицензию SkyUp Airlines, отказалась от этого иска, потому что никогда не пользовалась услугами этого авиаперевозчика

Об этом передает Радио Свобода .

"Временно не работаю. Дома отдыхаю. Я иск написала, что я туда (в суд, - ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании, - ред.)", - заявила она.

  • Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
  • В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
  • 12 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июля, 2019 понедельник

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

1 июля, 2019 понедельник

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать