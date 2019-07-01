Истица в SkyUp отказалась от судебного иска, потому что никогда не была пользовательницей авиакомпании

1 июля, 2019, 12:00



фото: Радіо Свобода

Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая своим судебным иском приостановила лицензию SkyUp Airlines, отказалась от этого иска, потому что никогда не пользовалась услугами этого авиаперевозчика