"Челси" предложил 47 млн евро за лидера "Вест Хэма"
9 января, 2020, 18:31
Центральный защитник "Вест Хэма" Исса Диоп в зимнее трансферное окно может перебраться в "Челси" за 47 млн евро
Об этом сообщает Express.
В услугах 23-летнего Иссы Диопа заинтересован лондонский "Челси", который выбрал футболиста как главную цель во время зимнего трансферного окна.
По информации источника, "синие" готовы заплатить за одноклубника Андрея Ярмоленко 47 млн евро. К французскому центрбэку также проявляет интерес другой столичный клуб - "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне Исса Диоп провел 17 поединков за "Вест Хэм", но результативными действиями не отметился.
- В октябре Исса Диоп признался, что все футболисты команды восхищаются формой Андрея Ярмоленко.
- 24 декабря сообщалось, что "Вест Хэм" решил продать Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна.
- 26 декабря стало известно, что Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не будет играть до конца января.
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