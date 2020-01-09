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Espreso.tvСпорт"Челси" предложил 47 млн евро за лидера "Вест Хэма"

"Челси" предложил 47 млн евро за лидера "Вест Хэма"


фото: twitter
Центральный защитник "Вест Хэма" Исса Диоп в зимнее трансферное окно может перебраться в "Челси" за 47 млн евро

Об этом сообщает Express.

В услугах 23-летнего Иссы Диопа заинтересован лондонский "Челси", который выбрал футболиста как главную цель во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, "синие" готовы заплатить за одноклубника Андрея Ярмоленко 47 млн евро. К французскому центрбэку также проявляет интерес другой столичный клуб - "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне Исса Диоп провел 17 поединков за "Вест Хэм", но результативными действиями не отметился.

 

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