Футболист "Вест Хэма" признался, что является фанатом Ярмоленко
4 октября, 2019, 17:04
Защитник английского "Вест Хэма" Исса Диоп признался, что все футболисты команды увлекаются формой Андрея Ярмоленко
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Авторитет украинского вингера Андрея Ярмоленко в лондонском "Вест Хэме" продолжает увеличиваться, на этот раз защитник Исса Диоп рассказал, что он является поклонником 29-летнего футболиста.
"Все знают о качестве Ярмоленко. Он пропустил много времени, но вернулся в прекрасной форме и очень помогает команде. Мы все его большие поклонники", - подытожил защитник.
В этом сезоне Ярмоленко провел 6 матчей в АПЛ и забил 3 гола.
- Напомним, в 7-м туре чемпионата Англии по футболу Андрей Ярмоленко забил гол и помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Борнмутом".
- Напомним, 22 сентября, в 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".
- Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
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