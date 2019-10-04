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Espreso.tvСпортФутболист "Вест Хэма" признался, что является фанатом Ярмоленко

Футболист "Вест Хэма" признался, что является фанатом Ярмоленко


фото: REUTERS
Защитник английского "Вест Хэма" Исса Диоп признался, что все футболисты команды увлекаются формой Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Авторитет украинского вингера Андрея Ярмоленко в лондонском "Вест Хэме" продолжает увеличиваться, на этот раз защитник Исса Диоп рассказал, что он является поклонником 29-летнего футболиста.

"Все знают о качестве Ярмоленко. Он пропустил много времени, но вернулся в прекрасной форме и очень помогает команде. Мы все его большие поклонники", - подытожил защитник.

В этом сезоне Ярмоленко провел 6 матчей в АПЛ и забил 3 гола.

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