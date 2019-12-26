Ярмоленко из-за травмы не будет играть до конца января
26 декабря, 2019, 10:46
Украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не будет играть до конца января 2020 года
Об этом сообщает "Команда 1".
Ярмоленко повредил заднюю поверхность бедра. По предварительной информации, украинец не будет играть три-четыре недели.
30-летний футболист пропустит не менее 5 матчей - против "Лестера", "Борнмута", "Джиллингеме", "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертона". Ожидается, что он вернется на поле не раньше 22 января.
В нынешнем сезоне Ярмоленко забил за "Вест Хэм" 3 гола в отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.
- 24 декабря стало известно, что "Вест Хэм" решил продать Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна.
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