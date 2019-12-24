"Вест Хэм" решил избавиться от Ярмоленко в январе, - СМИ
24 декабря, 2019, 17:05
Английский футбольный клуб "Вест Хэм" решил продать украинца Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна
Об этом сообщает Football Insider.
"Вест Хэм" определился с трансферными целями на зимнее трансферное окно. В частности, лондонский клуб планирует избавиться от украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.
"Вест Хэм" готов продать вингера за 18 млн фунтов - именно столько англичане заплатили за украинца дортмундской "Боруссии" летом 2018 года.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 14 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" переиграть "Саутгемптон" в чемпионате Англии.
- 10 декабря авторитетный немецкий портал Transfermarkt назвал обновленную цену за полузащитника английского "Вест гема" Андрея Ярмоленко, теперь украинец стоит 15 млн евро.
- 5 декабря украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко был признан худшим игроком в матче чемпионата Англии против "Вулверхэмптона".
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