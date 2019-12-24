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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" решил избавиться от Ярмоленко в январе, - СМИ

"Вест Хэм" решил избавиться от Ярмоленко в январе, - СМИ


фото: Reuters
Английский футбольный клуб "Вест Хэм" решил продать украинца Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна

Об этом сообщает Football Insider.

"Вест Хэм" определился с трансферными целями на зимнее трансферное окно. В частности, лондонский клуб планирует избавиться от украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

"Вест Хэм" готов продать вингера за 18 млн фунтов - именно столько англичане заплатили за украинца дортмундской "Боруссии" летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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