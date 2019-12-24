"Вест Хэм" решил избавиться от Ярмоленко в январе, - СМИ

24 декабря, 2019, 17:05

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" решил продать украинца Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна

Об этом сообщает Football Insider.

"Вест Хэм" определился с трансферными целями на зимнее трансферное окно. В частности, лондонский клуб планирует избавиться от украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

"Вест Хэм" готов продать вингера за 18 млн фунтов - именно столько англичане заплатили за украинца дортмундской "Боруссии" летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.