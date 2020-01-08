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Espreso.tvСпортРоналду похвастался невероятной физической формой

Роналду похвастался невероятной физической формой


фото: REUTERS
Криштиану Роналду поделился эффектным фото с тренировки и продемонстрировал свою невероятную физическую форму

Фото футболист опубликовал в Instagram.

34-летний нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает удивлять болельщиков не только игрой на футбольном поле, но и за его пределами.

Португалец показал фанатам свое фото из тренировочного зала с гирей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morning Workout

Сообщение, распространенный Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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