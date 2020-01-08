Роналду похвастался невероятной физической формой

8 января, 2020, 17:15

Криштиану Роналду поделился эффектным фото с тренировки и продемонстрировал свою невероятную физическую форму

Фото футболист опубликовал в Instagram.

34-летний нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает удивлять болельщиков не только игрой на футбольном поле, но и за его пределами.

Португалец показал фанатам свое фото из тренировочного зала с гирей.