Роналду похвастался невероятной физической формой
8 января, 2020, 17:15
Криштиану Роналду поделился эффектным фото с тренировки и продемонстрировал свою невероятную физическую форму
Фото футболист опубликовал в Instagram.
34-летний нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает удивлять болельщиков не только игрой на футбольном поле, но и за его пределами.
Португалец показал фанатам свое фото из тренировочного зала с гирей.
- 27 декабря знаменитые спортсмены футболист Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович посоревновались в спортзале и решили, кто из них прыгает выше.
- 18 декабря нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом.
- 23 декабря стало известно, что поражение в Суперкубке Италии от римского "Лацио" стало для Криштиану Роналду первым в финале, начиная с 2013-го года.
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