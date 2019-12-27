Роналду и Джокович посоревновались в спортзале
27 декабря, 2019, 12:51
Легендарные спортсмены футболист Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович посоревновались в спортзале и решили, кто из них прыгает выше
Видео футболист опубликовал в Instagram.
"Научил прыгать Джоковича! Было приятно с тобой увидеться и потренироваться, друг", - написал под видео португалец.
- 18 декабря нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом.
- 23 декабря стало известно, что поражение в Суперкубке Италии от римского "Лацио" стало для Криштиану Роналду первым в финале, начиная с 2013 года.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-