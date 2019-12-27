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Espreso.tvСпортРоналду и Джокович посоревновались в спортзале

Роналду и Джокович посоревновались в спортзале


фото: twitter
Легендарные спортсмены футболист Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович посоревновались в спортзале и решили, кто из них прыгает выше

Видео футболист опубликовал в Instagram.

"Научил прыгать Джоковича! Было приятно с тобой увидеться и потренироваться, друг", - написал под видео португалец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teaching @djokernole how to jump !! Was a pleasure to see you and train with you my friend !!

Сообщение, распространенный Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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