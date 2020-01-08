На сайте Рады появился текст нового Трудового кодекса
Текст опубликован на портале ВР.
Инициатор законопроекта - премьер-министр Алексей Гончарук.
В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые будут регулировать новое законодательство и какие никак не были прописаны в старом кодексе. Среди которых:
- порядок обязательного заключения письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
- определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и признаков их наличии;
- урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;
- выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;
- усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
- внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
- нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.
Напомним, что фракция "Слуги народа" готовилась внести в ВРУ проект нового Трудового кодекса , который станет "слишком либеральным" для работодателей и частично будет дискриминировать работников.
Ранее Милованов рассказал, когда будет представлен проект нового трудового кодекса.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя.
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