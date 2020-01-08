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Espreso.tvОбществоНа сайте Рады появился текст нового Трудового кодекса

На сайте Рады появился текст нового Трудового кодекса

На сайте Верховной Рады опубликован проект "Закона о труде"

Текст опубликован на портале ВР.

Инициатор законопроекта - премьер-министр Алексей Гончарук.

В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые будут регулировать новое законодательство и какие никак не были прописаны в старом кодексе. Среди которых:

  • порядок обязательного заключения письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
  • определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и признаков их наличии;
  • урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;
  • выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;
  • усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
  • внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
  • нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

Напомним, что фракция "Слуги народа" готовилась внести в ВРУ проект нового Трудового кодекса , который станет "слишком либеральным" для работодателей и частично будет дискриминировать работников.

Ранее Милованов рассказал, когда будет представлен проект нового трудового кодекса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя.

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