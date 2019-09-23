В Раду планируют внести Трудовой кодекс, который дискриминирует работников и облегчает жизнь работодателям
Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") во время выступления на форуме Национальной бизнес-ассоциации в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, депутаты нового созыва Рады уже заблокировали прохождение проекта нового Трудового кодекса, за который проголосовала Рада предыдущего созыва. Это позволяет им внести в парламент новый проект кодекса.
"Я думаю, что в течение 1,5-2 месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, возможно даже too much (слишком, - ред.) либеральным для работодателя", - анонсировала Третьякова.
По ее словам, подобная либерализация трудовых отношений должна стимулировать бизнес создавать в Украине новые рабочие места.
"Но это означает, что мы будем немножко "наезжать" на права и дискриминировать наемного работника", - добавила Третьякова.
- Напомним, Трудовой кодекс, регулирующий трудовые отношения в Украине пока, принятый еще в 1971 году Верховной Радой Украинской ССР. Его часто критикуют работодатели и инвесторы из-за "устаревших" положений, затрудняющих процесс найма и увольнения работников.
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