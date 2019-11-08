Проект нового трудового кодекса будет представлен через несколько месяцев
8 ноября, 2019, 18:28
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, когда будет представлена новая редакция кодекса законов о труде Украины
Об этом сообщает Укринформ.
"Через несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс", - сказал Милованов.
- Фракция партии "Слуга народа" готовится внести в ВРУ проект нового Трудового кодекса, который станет "слишком либеральным" для работодателей и будет частично дискриминировать работников.
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