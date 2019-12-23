Увольнение без отработки двух недель: Милованов рассказал об изменениях в Трудовом кодексе
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Работодатели давно нашли лазейки для незаконного увольнения работников. Фиктивные сокращения - это только ширма для незаконных увольнений и давления на работников. По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. Работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель ", - написал Милованов.
Также новый закон позволяет беременным женщинам, инвалидам, пенсионерам работать дистанционно из дома по гибкому графику.
"Работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя или размер материального и морального вреда", - написал министр.
Появится возможность договариваться о гибком графике работы и пропорциональной оплате труда.
"Льготы остаются для бойцов АТО / ООС, беременных женщин, мам / пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних. За мобилизованными в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место и выплаты на время службы. Каждый из льготников сможет устроиться на работу ", - отметил Милованов.
Также новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени, благодаря чему будет легализована аренда нерегулярных работников.
"Вводятся ученические, срочные и другие гибкие формы трудовых договоров", - рассказал министр.
Электронные книги переводятся в цифровую форму.
- Напомним, что фракция "Слуги народа" готовилась внести в ВРУ проект нового Трудового кодекса , который станет "слишком либеральным" для работодателей и частично будет дискриминировать работников.
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Ранее Милованов рассказал, когда будет представлен проект нового трудового кодекса.
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