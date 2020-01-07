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Espreso.tvОбществоПомпео обсудил с Зеленским визит в Украину

Помпео обсудил с Зеленским визит в Украину


фото: pravda.com.ua
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским перенос своего визита в Украину

Об этом сообщает пресс служба Госдепартамента США.

"Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде", - говорится в сообщении.

Помпео также отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

  • Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.
  • Позже в Госдепартаменте подтвердили информацию о том, что Майк Помпео посетит Украину. Его визит был запланирован на 3 и 4 января.
  • Впоследствии стало известно, что визит перенесен.
  • В Госдепартаменте США объяснили, что перенос зарубежного тура госсекретаря Майка Помпео связано с атакой на американское посольство в Ираке.
  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что в Украине ожидают вскоре согласовать новую дату визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев.

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