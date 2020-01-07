Помпео обсудил с Зеленским визит в Украину

7 января, 2020, 08:22

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским перенос своего визита в Украину

Об этом сообщает пресс служба Госдепартамента США.

"Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде", - говорится в сообщении.

Помпео также отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.