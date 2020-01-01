Помпео перенес визит в Украину
1 января, 2020, 20:54
Государственный секретарь США Майк Помпео принял решение отложить визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января
Об этом сообщает AFP .
Отмечается, что визит был перенесен в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.
- Напомним, ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече госсекретаря США Майка Помпео с главой Украинского государства в начале января 2020 года.
- Впоследствии, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил , что в 2020 году имеет в планах посетить Украину.
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