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Espreso.tvОбществоПомпео перенес визит в Украину

Помпео перенес визит в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео принял решение отложить визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января

Об этом сообщает AFP .

Отмечается, что визит был перенесен в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

  • Напомним, ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече госсекретаря США Майка Помпео с главой Украинского государства в начале января 2020 года.
  • Впоследствии, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил , что в 2020 году имеет в планах посетить Украину.

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