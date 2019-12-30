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Espreso.tvОбществоГоссекретарь США Помпео подтвердил намерение приехать в Украину

Госсекретарь США Помпео подтвердил намерение приехать в Украину

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году имеет в планах посетить Украину

Об этом он написал в Twitter.

Помпео отметил, что посетит Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-Центральной Азии", - написал госсекретарь США.

 

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