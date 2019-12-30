Госсекретарь США Помпео подтвердил намерение приехать в Украину
30 декабря, 2019, 15:18
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году имеет в планах посетить Украину
Об этом он написал в Twitter.
Помпео отметил, что посетит Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.
"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-Центральной Азии", - написал госсекретарь США.
- Напомним, ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече госсекретаря США Майка Помпео с главой Украинского государства в начале января 2020 года.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-