Госсекретарь США Помпео подтвердил намерение приехать в Украину

30 декабря, 2019, 15:18

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году имеет в планах посетить Украину

Об этом он написал в Twitter.

Помпео отметил, что посетит Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-Центральной Азии", - написал госсекретарь США.