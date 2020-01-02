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Espreso.tvОбществоВ Украине ожидают вскоре согласовать новую дату визита Помпео, - МИД

В Украине ожидают вскоре согласовать новую дату визита Помпео, - МИД

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что в Украине ожидают вскоре согласовать новую дату визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев
Об этом Пристайко сообщил в Twitter.
 
"Я с уважением воспринимаю решения государственного секретаря Майка Помпео отложить его визит в Украину после атак на базу Операции" Несокрушимая решительность "и Посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера - силы коалиции и дипломаты должны быть ограждены. Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать государственного секретаря Майка Помпео в Украине, и мы ожидаем согласования новых дат визит вскоре ", - отметил глава МИД Украины.
 
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что к 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.
 
Позже в Госдепартаменте подтвердили информацию о том, что Майк уме посетит Украину. Его визит был запланирован на 3 и 4 января.
 
Впоследствии стало известно, что визит Майка уме перенесено.
 
В Госдепартаменте США объяснили, что перенос зарубежного тура госсекретаря Майка Помпео связано с атакой на американское посольство в Ираке.
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