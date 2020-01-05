Знаменитый американский боксер прогнозирует крах Джошуа в бою с Усиком
5 января, 2020, 15:11
Чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли заявил, что британец Энтони Джошуа потеряет в бою с украинцем Александром Усиком титулы
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам Брэдли, в 2020 году Джошуа потеряет титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). По мнению американца, отберет пояса у британца Усик.
"В 2020 году, думаю, Джошуа потеряет титулы. Считаю, что в бою с Усиком он потеряет чемпионские пояса. Он побьет Кубрата Пулева, но в бою с Усиком будет перебоксирован", - сказал Брэдли.
- Напомним, 12 декабря 2019 WBO официально санкционировала бой Энтони Джошуа против Александра Усика.
- 19 декабря Джошуа заявил, что хочет провести следующий бой против Усика, а не болгарина Кубрата Пулева
- 24 декабря Хирн сообщил, что Джошуа может отказаться от одного пояса из-за неопределенности с боями против Усика и Пулева.
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