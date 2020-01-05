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Espreso.tvСпортЗнаменитый американский боксер прогнозирует крах Джошуа в бою с Усиком

Знаменитый американский боксер прогнозирует крах Джошуа в бою с Усиком


фото: BoxingScene
Чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли заявил, что британец Энтони Джошуа потеряет в бою с украинцем Александром Усиком титулы

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Брэдли, в 2020 году Джошуа потеряет титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). По мнению американца, отберет пояса у британца Усик.

"В 2020 году, думаю, Джошуа потеряет титулы. Считаю, что в бою с Усиком он потеряет чемпионские пояса. Он побьет Кубрата Пулева, но в бою с Усиком будет перебоксирован", - сказал Брэдли.

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