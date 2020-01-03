Драка Ляшко с Герусом: прокуратура завершила следствие, подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы

3 января, 2020, 20:51

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование драки екснардепа Олега Ляшко с нардепом Андреем Герусом

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью. По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Олега Ляшко в суде ему грозит до 7 лет лишения свободы.