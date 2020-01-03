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Espreso.tvОбществоДрака Ляшко с Герусом: прокуратура завершила следствие, подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы

Драка Ляшко с Герусом: прокуратура завершила следствие, подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование драки екснардепа Олега Ляшко с нардепом Андреем Герусом

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью. По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Олега Ляшко в суде ему грозит до 7 лет лишения свободы.

  • Напомним, 6 ноября екснардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
  • Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

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