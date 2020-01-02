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Espreso.tvОбщество"Голос" требует остановить конкурс на должности заместителей директора ГБР

"Голос" требует остановить конкурс на должности заместителей директора ГБР

Партия "Голос" считает, что конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований необходимо остановить

Об этом говорится в заявлении партии .

"Незаконно объявлен конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований необходимо остановить. Управлять расследованиями украинских топ-чиновников имеют независимые профессионалы, а не «100-процентно свои» люди ", - говорится в заявлении.

Как отмечают в политсиле, от заместителей руководителя ГБР зависит качество ведения дел против ключевых должностных лиц страны. В партии добавляют, что новоназначенный и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова "начала поиск людей с нарушением закона".

"Объявлен в канун праздников, 30 декабря, конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов. Срок подачи истекает 3 января. Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот "конкурс". Это означает, что честного конкурса не произойдет. Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона. Руководство ГБР не могло не знать, что принятый закон о Государственном бюро расследований четко регламентирует проведение отбора кандидатур на такие должности ", - заявляют в" Голосе ".

В партии отмечают, что для того, чтобы "найти лучших специалистов с соответствующим образованием, деловыми профессиональными и моральными качествами", сбор документов должна проводиться не менее 15-ти рабочих дней, указано в части 2 главы ИИИ закона.

Так, партия "Голос" требует у руководства ГБР отменить решение об объявлении конкурса, принятое 29 декабря 2019 и.о. директора Государственного бюро расследований. В "Голосе" отмечают, что "нарушение сроков обнародования привело к нарушению прав граждан Украины на участие в проведении открытого конкурса».

Также "Голос" требует принять решение об объявлении нового конкурса для назначения на должности в ГБР, информацию о проведении которого обнародовать путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе.

В "Голосе" отмечают, что политсила обжаловать решение конкурсной комиссии в судебном порядке, если исполняющая обязанности директора ГБР проигнорирует это требование.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 декабря освободил от должности директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. руководителя Ирину Венедиктову. Она будет возглавлять ведомство до завершения конкурса, во время которого кадровая комиссия выберет новое руководство ГБР.

Президент 24 декабря подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований, который предусматривает досрочное освобождение директора ГБР Романа Трубы.

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