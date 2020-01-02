"Голос" требует остановить конкурс на должности заместителей директора ГБР

2 января, 2020, 11:54

Об этом говорится в заявлении партии .

"Незаконно объявлен конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований необходимо остановить. Управлять расследованиями украинских топ-чиновников имеют независимые профессионалы, а не «100-процентно свои» люди ", - говорится в заявлении.

Как отмечают в политсиле, от заместителей руководителя ГБР зависит качество ведения дел против ключевых должностных лиц страны. В партии добавляют, что новоназначенный и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова "начала поиск людей с нарушением закона".

"Объявлен в канун праздников, 30 декабря, конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов. Срок подачи истекает 3 января. Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот "конкурс". Это означает, что честного конкурса не произойдет. Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона. Руководство ГБР не могло не знать, что принятый закон о Государственном бюро расследований четко регламентирует проведение отбора кандидатур на такие должности ", - заявляют в" Голосе ".

В партии отмечают, что для того, чтобы "найти лучших специалистов с соответствующим образованием, деловыми профессиональными и моральными качествами", сбор документов должна проводиться не менее 15-ти рабочих дней, указано в части 2 главы ИИИ закона.

Так, партия "Голос" требует у руководства ГБР отменить решение об объявлении конкурса, принятое 29 декабря 2019 и.о. директора Государственного бюро расследований. В "Голосе" отмечают, что "нарушение сроков обнародования привело к нарушению прав граждан Украины на участие в проведении открытого конкурса».

Также "Голос" требует принять решение об объявлении нового конкурса для назначения на должности в ГБР, информацию о проведении которого обнародовать путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе.

В "Голосе" отмечают, что политсила обжаловать решение конкурсной комиссии в судебном порядке, если исполняющая обязанности директора ГБР проигнорирует это требование.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 декабря освободил от должности директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. руководителя Ирину Венедиктову. Она будет возглавлять ведомство до завершения конкурса, во время которого кадровая комиссия выберет новое руководство ГБР.

Президент 24 декабря подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований, который предусматривает досрочное освобождение директора ГБР Романа Трубы.